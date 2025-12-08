  1. Ekonomim
Şanghay'da bakır fiyatı Fed kararı öncesi yükselişte

Şanghay'da bakır fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenen faiz kararı öncesinde yükseliş gösterirken, küresel piyasalarda arz endişeleri ve Çin'deki üretim kesintileri fiyatları desteklemeye devam ediyor.

Şanghay'da bakır fiyatı Fed kararı öncesi yükselişte
Yükseliş, özellikle Şanghay vadeli işlemler borsasında (SHFE) bakır stoklarındaki düşüşle dikkat çekiyor.

SHFE'de bakır yüzde 0,52 oranında değer kazanırken, Londra Metal Borsası'nda (LME) ise bakır, arz endişelerine rağmen yüzde 0,23 düşüş yaşadı. SHFE bakır stokları ikinci hafta üst üste düşerek yüzde 9,22 azaldı. LME'de de stok iptallerinin gözlemlenmesi, piyasada arz sıkışıklığına dair sinyaller verdi. Comex bakır envanterleri 396.306 metrik tona yükselmiş olsa da, Comex-LME primi ve madenlerdeki aksaklıklar nedeniyle genel arzda daralma sürüyor. Özellikle Çin'deki izabe tesislerinin üretimlerini yüzde 10 azaltma kararı, arz tarafındaki baskıyı daha da artırıyor.

Diğer metallerin performansına bakıldığında ise, SHFE alüminyum yüzde 0,70, kalay yüzde 1,17 düşerken, çinko fiyatları değişmedi. LME'de ise alüminyum yüzde 0,33, nikel yüzde 0,50, kalay yüzde 0,67 geriledi; kurşun ise yüzde 0,22 yükseliş kaydetti.

