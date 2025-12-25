Şanghay'da bakır fiyatları rekorun hemen altında seyretti

Şanghay’da bakır fiyatları bugün, Çin’de talebin canlanması ve ABD dolarındaki zayıflama etkisiyle rekor seviyenin hemen altında seyretti. En aktif bakır kontratı, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda yüzde 0,40 artışla ton başına 95.640 yuana (13.651,55 dolar) yükseldi.

Şanghay bakırı çarşamba günü ton başına 96.750 yuan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Londra bakır fiyatı da 12.282 dolarla zirve yaparak 12.300 dolar seviyesine yaklaşmıştı. Londra piyasası Noel tatili nedeniyle kapalı bulunuyor.

Çin talebi etkili oldu

Bakır fiyatlarındaki yükselişte, tatil sezonu öncesinde Çin talebindeki artış etkili oldu. Çin’in deniz yoluyla ithal edilen bakıra olan iştahını gösteren Yangshan bakır primi, aralık ayı başından bu yana yükselerek ton başına 55 dolara çıktı. Bu seviye, eylül sonundan bu yana görülen en yüksek düzey olurken, prim ekim ortasından bu yana 40 doların altında seyrediyordu.

Piyasalarda ayrıca, ABD Merkez Bankası’nın gelecek yıl faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi güçlenirken, bu durum ABD dolarında süregelen zayıflığı destekliyor.

Şanghay’da diğer baz metallerde ise alüminyum büyük ölçüde yatay seyrederken, kurşun yüzde 1,02 yükseldi. Çinko yüzde 0,75 geriledi, nikel altı günlük yükselişin ardından yüzde 1,79 düştü. Kalay ise yüzde 1,48 değer kaybetti.