Şanghay'da bakır zayıf Çin talebi ve güçlü dolar etkisiyle geriledi

Şanghay bakır fiyatları, zayıf Çin talebi ve ABD dolarının güçlenmesiyle düşüş yaşarken, küresel piyasalarda bakır vadeli işlemlerinde de benzer bir gerileme gözlendi. Madenlerdeki aksaklıklar nedeniyle oluşan arz sıkıntısı ise fiyatlar için bir taban oluşturmaya devam ediyor.

Şanghay Emtia Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) bakırın en aktif kontratı, ton başına 84.990 yuan (yaklaşık 11.931,77 dolar) seviyesinde yüzde 0,63 değer kaybetti.

LME'de ise 3 ay vadeli bakır 10.614 dolara gerileyerek yüzde 0,09 düşüş kaydetti.

Çin'deki zayıf talep görünümü ve güçlü ABD doları bakır fiyatları üzerinde baskı oluştururken, maden üretimindeki kesintiler nedeniyle oluşan arz sıkıntıları fiyatlardaki düşüşü sınırlayan bir faktör olarak öne çıkıyor.

Diğer metallere bakıldığında, SHFE'de alüminyum ve kalay yüzde 0,26 yükselirken, nikel yüzde 0,30'luk bir kayıp yaşadı; çinko ve kurşun fiyatları ise neredeyse hiç değişmedi.

LME'de ise çinko yüzde 0,14, kurşun yüzde 0,28 oranında değer kazanırken, alüminyum yüzde 0,16, nikel yüzde 0,07 ve kalay yüzde 0,14 yükseldi.