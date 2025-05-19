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Şanghay’dan Londra’ya rakip nikel kontratları hamlesi

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası yerel nikel kontratlarını yabancılara açmayı değerlendiriyor.

Haber Merkezi
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Şanghay’dan Londra’ya rakip nikel kontratları hamlesi
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Şanghay Vadeli İşlemler Borsası (ShFE), konuyla ilgili bilgi sahibi kaynakların verdiği bilgiye göre, Uluslararası Enerji Borsası'nda (INE) ayrı bir kontrat açmak yerine bu yıl yerel nikel vadeli işlem kontratını yabancı yatırımcılara açmayı düşünüyor.

ShFE en az 2023'ten bu yana küresel varlığını inşa etme ve rakibi Londra Metal Borsası'nın (LME) hakimiyetine meydan okuma planlarının bir parçası olarak daha uluslararası erişilebilir bir nikel sözleşmesi arayışında.

Sektör kaynakları ShFE'nin, Mart 2022'de LME kontratının sekiz gün boyunca askıya alınmasıyla yaşanan ve sektörü paslanmaz çelik ve elektrikli araç bataryalarında kullanılan metal için küresel bir fiyatlandırma ölçütü olmadan bırakan ticaret fiyaskosunun ardından piyasaya LME nikeline bir alternatif sunmak istediğini söyledi.

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