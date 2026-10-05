Saudi Aramco, Asya için petrol fiyatını 6 yılın en düşük seviyesine indirdi

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Bloomberg News'un haberine göre Aramco, kasım teslimatlı Arab Light ham petrolünü Asyalı müşterilere bölgesel gösterge fiyatın varil başına 5 dolar altında satacak. Ekim teslimatlarında indirim varil başına 2 dolar seviyesindeydi.

Beklentinin tersine fiyat indirimi

Bloomberg anketine katılan trader ve rafineriler, kasım fiyatında ekime göre varil başına 5 dolarlık artış bekliyordu. Aramco'nun beklenmedik indirimi, dünyanın en büyük petrol ihracatçısının diğer Basra Körfezi üreticileriyle birlikte Asya'daki satışlarını artırmaya çalıştığına işaret etti.

Aramco, kasım ayında Avrupa'ya yönelik fiyatlarını varil başına 3 dolar artırırken, ABD'ye satış fiyatlarını ekim ayına göre değiştirmedi.