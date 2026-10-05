Saudi Aramco, Asya için petrol fiyatını 6 yılın en düşük seviyesine indirdi
Saudi Aramco, Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının artması ve Basra Körfezi üreticilerinin pazar payı rekabetinin hızlanmasıyla Asya'ya sattığı gösterge petrol türünün fiyatını altı yılın en düşük seviyesine indirdi.
Bloomberg News'un haberine göre Aramco, kasım teslimatlı Arab Light ham petrolünü Asyalı müşterilere bölgesel gösterge fiyatın varil başına 5 dolar altında satacak. Ekim teslimatlarında indirim varil başına 2 dolar seviyesindeydi.
Beklentinin tersine fiyat indirimi
Bloomberg anketine katılan trader ve rafineriler, kasım fiyatında ekime göre varil başına 5 dolarlık artış bekliyordu. Aramco'nun beklenmedik indirimi, dünyanın en büyük petrol ihracatçısının diğer Basra Körfezi üreticileriyle birlikte Asya'daki satışlarını artırmaya çalıştığına işaret etti.
Aramco, kasım ayında Avrupa'ya yönelik fiyatlarını varil başına 3 dolar artırırken, ABD'ye satış fiyatlarını ekim ayına göre değiştirmedi.