Şeker fiyatlarında 20 ayın zirvesi: İklim endişesi piyasayı sarstı

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ABD'de şeker vadeli işlemleri pound başına 20 sentin üzerine çıkarak Şubat 2025'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Ekim ayında %8'in üzerinde yükselen fiyatlarda, temmuz ayından bu yana artış %40'a yaklaştı.

Brezilya'da hasat gecikiyor

Artışın arkasında başlıca üretici ülkelerdeki iklim kaynaklı sorunlar var. Brezilya'da etkili olan yağışlar, Merkez-Güney bölgesinde şeker kamışı ezimini geciktirdi. Mahsulün önemli bir bölümünün gelecek sezona kalması ve ezim döneminin şubat sonu veya mart başına kadar uzaması bekleniyor.

El Nino hava olayının da küresel üretimi baskılayacağı öngörülüyor.

Hindistan ve Avrupa'da tablo olumsuz

Hindistan'da zayıf muson yağışlarının verimi düşürebileceği belirtilirken, Avrupa'da kavurucu yaz sıcaklıkları nedeniyle son 10 yılın en kötü şeker pancarı hasadının beklendiği ifade ediliyor.

Tayland'da da üretim bölgelerindeki kuraklık, arz görünümünü tehdit eden bir diğer unsur olarak öne çıkıyor.