Şeker fiyatlarında dört haftada yüzde 25’lik yükseliş

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Ham şeker vadeli işlemleri, Avrupa’da üretim görünümünün kötüleşmesi ve arzın daralacağı beklentileriyle üst üste dördüncü haftalık yükselişine yöneldi. Böylece fiyatlarda Mart ayından bu yana en uzun yükseliş serisi kaydedildi.

Ham şeker fiyatları son dört haftada yaklaşık yüzde 25 yükselirken, vadeli fiyatlar yaklaşık 17 ayın en yüksek seviyesine yaklaştı.

Fiyatlar 17 ayın zirvesini gördü

En aktif ham şeker kontratı cuma günü yüzde 2,6’ya kadar yükseldi. Fiyatlar yaklaşık 17 ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra kazançlarının bir bölümünü geri verdi.

cnbc-e'nin aktardığına göre Covrig Analytics Kıdemli Analisti Claudiu Covrig, Avrupa’da üreticilerin yeni sezon stratejilerini yeniden değerlendirdiğini ve piyasaya sunulan şeker miktarının oldukça sınırlı kaldığını söyledi.

Covrig, şeker pancarı verimindeki düşüşün devam ettiğini ve üretim görünümünün giderek daha fazla endişe yarattığını belirtti.

AB’de üretimin yüzde 19 azalması bekleniyor

Avrupa Birliği Şeker Piyasası Gözlemevi’nin 2026-2027 sezonuna ilişkin ilk tahminlerine göre, AB’nin şeker üretiminin yüzde 19 düşmesi bekleniyor.

Avrupa’nın önde gelen şeker üreticilerinden Tereos da gelecek yılki hasadın son 38 yılın en düşük seviyelerinden birine gerilemesinin beklendiğini açıkladı. Şirket, bu durumun arz üzerindeki baskıyı artıracağı uyarısında bulundu.

Avrupa’daki üretim görünümüne ilişkin beklentilerin zayıflaması, şeker piyasasında arz endişelerinin öne çıkmasına neden oldu.

Hindistan’ın ithalat kararı fiyatları destekledi

Hindistan’ın 31 Ekim’e kadar 1 milyon tona varan şekeri vergisiz ithal etme kararı da son haftalarda fiyatları destekledi.

Dünyanın ikinci büyük şeker üreticisi olan Hindistan’ın bu kararı, piyasada nadir görülen bir adım olarak değerlendirildi.

Ancak ülkedeki fabrika çıkış fiyatlarının son günlerde yüzde 20 gerilemesi, Hindistan’ın daha önce öngörüldüğü kadar şeker ithal edip etmeyeceğine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Green Pool Commodity Specialists Üst Yöneticisi Eder Vieito, Hindistan’daki fiyatların sert şekilde düşmesine rağmen ham şeker vadeli işlemlerinin yükselmeye devam etmesinin dikkat çekici olduğunu belirtti.