Societe Generale: Petrol fiyatlarında düşüş eğilimi sona yaklaştı

Societe’nin Baş Ekonomisti ve Ekonomik-Sektörel Araştırmalar Direktörü Michala Marcussen’in hazırladığı rapora göre, 2026 yılı küresel ekonomi açısından giderek ayrışan dinamiklerin belirleyici olduğu bir dönem olacak.

Rapora göre yapay zeka, enerji ve savunma yatırımları dayanıklılığı artırırken; tarifeler, jeoekonomik parçalanma, çatışmalar, yüksek kamu borçları ve siyasi belirsizlikler aşağı yönlü riskleri büyütüyor.

Marcussen, 2025’te küresel ekonomiyi destekleyen faktörlerin 2026’da aynı ölçüde katkı sağlamayabileceğini vurguladı. Özellikle ABD’de geçen yıl büyümeye yaklaşık 1 puanlık katkı yapan yapay zeka yatırımlarının bu yıl aynı etkiyi yaratıp yaratmayacağı belirsiz. Raporda, yapay zekanın üretkenlik artışlarının zamanla makroekonomiye yansıyacağı, ancak kısa vadede işgücü piyasasında zayıf istihdam yaratmasının risk oluşturduğu ifade edildi.

Petrol fiyatlarında düşüş eğilimi sona yaklaştı

Raporda finansal koşulların da 2025’te büyümeyi desteklediği, ancak 2026’da ek bir gevşeme alanının sınırlı olduğu belirtildi. Japonya, ABD ve Fransa başta olmak üzere birçok büyük ekonomide zayıf kamu borcu dinamiklerinin tahvil getirilerinde vade primlerini yükselttiği ve bunun küresel piyasalara yansıdığı ifade edildi. Petrol fiyatlarında 2022 zirvesinden bu yana görülen düşüş eğiliminin de büyük ölçüde sona yaklaştığı, jeopolitik risklerin enerji fiyatları açısından yukarı yönlü baskı oluşturabileceği kaydedildi.

Öte yandan rapor, 2026 için önemli bir yukarı yönlü sürpriz ihtimaline de dikkat çekti. Avrupa’da bankacılık, tasarruf ve yatırım, enerji ya da savunma gibi alanlarda entegrasyonun beklenenden hızlı ilerlemesi halinde, bunun hem kısa vadede yatırımları artırarak büyümeyi destekleyebileceği hem de Avrupa’nın uzun vadeli yapısal dayanıklılığını güçlendirebileceği vurgulandı.