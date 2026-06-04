Soluksuz rallide zorunlu mola: Bakır neden fren yaptı?

Küresel emtia piyasasında son ayların en agresif yükselişine imza atan bakır, tarihi zirve bölgelerini test etmesinin ardından nihayet bir kar satışı baskısıyla karşı karşıya kaldı. Londra Metal Borsası'nda ton başına 14.000 dolar barajını aşarak rekor tazeleyen kırmızı metal, yatırımcıların pozisyonlarını gözden geçirmesi ve makroekonomik rüzgarların yön değiştirmesiyle hafif bir geri çekilme yaşayarak 13.800 dolar seviyelerine oturdu. Piyasanın nabzını tutan aktörler, bu geri çekilmeyi sert bir çöküşün başlangıcı olarak değil, soluksuz tırmanışın ardından gelen kaçınılmaz bir teknik düzeltme ve kâr realizasyonu molası olarak değerlendiriyor.

Faiz baskısı ve güçlenen dolar freni çekti

Fiyatlardaki bu anlık gevşemenin arkasındaki en büyük makroekonomik tetikleyici, küresel faiz beklentilerindeki sert değişim ve güçlenen dolar endeksi oldu. Enflasyonist baskıların küresel ölçekte devam etmesi, merkez bankalarının faiz indirim süreçlerini öngörülenden daha ileri bir tarihe erteleyebileceği endişesini doğurdu. Sıkı para politikasının ve yüksek faiz ortamının bir süre daha korunacağına yönelik bu sinyaller, bakır gibi yüksek maliyetli endüstriyel metalleri elde tutma ve taşıma maliyetini artırdı. Haliyle, vadeli işlem fonları bu durum karşısında kısa vadeli kar realizasyonlarına geçerek fiyatı bir miktar aşağı çekti.

Gümrük tarifelerindeki köpük sönüyor

Madalyonun diğer yüzünde ise gümrük vergileri ve küresel ticaret tarifeleri üzerinden yürüyen spekülatif köpüğün biraz olsun sönmesi yer alıyor. Rafine metal ithalatına yönelik ek vergilerin geleceği beklentisiyle, özellikle batılı alıcılar piyasadan yoğun şekilde fiziki mal çekmiş ve fiyatları adeta suni bir zirveye taşımıştı. Ancak resmi adımların beklendiği kadar agresif tonda gelmemesi ve piyasaya süreç tanınması, tedarikçilerin ‘acil mal bulma’ paniğini bir nebze olsun yatıştırdı. Bu durum, piyasadaki aşırı ısınmayı önleyerek fiyatların daha makul ve dengeli bir zemine oturmasını sağladı.

Uzun vadeli yapısal hikaye hala güçlü

Tüm bu kısa vadeli gevşemeye rağmen, bakırın uzun vadeli hikayesi gücünden hiçbir şey kaybetmiş değil. Yapay zeka veri merkezlerinin devasa kablolama ihtiyaçları, elektrikli araç üretimi ve yeşil enerji yatırımları yapısal talebi yukarıda tutmaya devam ediyor. Öte yandan, dünyadaki mevcut büyük madenlerde yaşanan üretim kesintileri nedeniyle fiziki pazardaki arz açığı riski hala masada duruyor. Kablo, otomotiv ve enerji sektöründe üretim yapan sanayiciler ise fiyattaki bu geri çekilmeyi yeni bir yükseliş dalgası öncesinde önemli bir ham madde tedarik fırsatı olarak görüyor. Kısacası kırmızı metal, yeni bir ralliye kalkmadan önce piyasada sadece güç topluyor.