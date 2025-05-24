Sondaj kulesi sayısı düşmeye devam etti

ABD'de enerji şirketlerinin faaliyette bulunan petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısında üst üste dördüncü haftada da düşüş yaşandı.

Baker Hughes tarafından ForInvest Haber yoluyla paylaşılan rapora göre, petrol ve doğal gaz toplam sondaj kule sayısı, 23 Mayıs ile sona eren haftada 10 adet azalarak 566 seviyesine indi.

Sondaj kuleleri geçen yılın aynı dönemine göre 34 adet daha aşağıda bulunuyor.

Petrol sondaj kule sayısı 8 adet düşüşle 465, doğal gaz sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 98 ve iki ürün için ortak çalışma yapan sondaj kuleleri değişmeyerek 3 oldu.

Petrol üretimi için geleceğe yönelik öngörüleri belirleyen sondaj kulelerinin 553'ü karada 11'i açık sularda, 2'si iç denizlerde yer aldı.

Kanada ve Meksika Körfezi

Aynı hafta Kanada'da sondaj kule sayısı 7 adet azalarak 114 seviyesine indi. Ülkede petrol kule sayısı 3 adet düşüşle 71 olurken, doğal gaz kule sayısı 4 adet geriledi ve 43 olarak açıklandı.

Meksika'da sondaj kule sayısı değişmeyerek 9 olurken, Kuzey Amerika'nın tamamında 17 adet düşüşle 680 adede geldi.