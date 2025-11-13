Soya fasulyesi fiyatları 17 ayın zirvesinde!

Chicago Ticaret Borsası’nda (CBOT) soya fasulyesi fiyatları, ABD’de daha düşük verim beklentilerinin desteğiyle yaklaşık 17 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ancak Çin’in alım yapmaması kazançları sınırladı. Buğday fiyatları yatay seyrederken, mısır hafif geriledi.

CBOT'ta en aktif soya fasulyesi kontratı, yüzde 0,3 artışla kile başına 11,3750 dolara yükseldi. Seansın erken saatlerinde fiyatlar Haziran 2024’ten bu yana en yüksek seviye olan 11,39 dolara kadar çıktı. Mısır yüzde 0,2 düşüşle kile başına 4,3450 dolara gerilerken, buğday Wv1 değişmeyerek 5,5250 dolarda kaldı.

Bir tarım aracı kurumu temsilcisi, "ABD raporu öncesi soya piyasası güçlü, ancak fiyat yönü için Çin alımları belirleyici olacak. Çin alım yapmazsa fiyatlarda büyük bir yukarı yönlü potansiyel yok" dedi.

ABD Tarım Bakanlığı (USDA), küresel arz ve talep verilerini cuma günü açıklayacak.

Öte yandan, Arjantin’in 2025-26 buğday üretiminin güçlü verimler sayesinde rekor seviyeye ulaşması bekleniyor. Rosario Tahıl Borsası, üretim tahminini geçen aya göre 1,5 milyon ton artırarak 24,5 milyon tona yükseltti.