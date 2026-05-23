Soya vadeli işlemlerinde tatil öncesi yükseliş!

Küresel tarım emtiası piyasalarının kalbi konumundaki Chicago Ticaret Borsası'nda, soya fasulyesi vadeli işlemleri kritik bir tatil dönemi öncesinde yukarı yönlü bir grafik çizdi. ABD’de 24 Mayıs’ta kutlanacak olan Anma Günü sebebiyle borsaların üç gün boyunca kapalı kalacak olması, piyasa aktörlerini tatil öncesinde portföylerini dengelemeye zorladı. Hafta boyunca satıcılı seyreden piyasada, uzun tatil riskini üstlenmek istemeyen açık pozisyon sahiplerinin yoğun açık pozisyon kapatma alımları fiyatlardaki bu toparlanmayı tetikledi.

Temmuz vadeli en aktif soya fasulyesi kontratı, 22 Mayıs’taki günkü işlemlerde kile başına 2-1/4 sentlik bir değer kazancıyla 11,96-1/2 dolar seviyesine ulaştı. Benzer şekilde yan ürünler piyasasında da temmuz vadeli soya yağı pound başına 73,98 sente tırmanırken, temmuz vadeli soya küspesi ton başına 3,50 dolar artışla 331,90 dolardan kapanış yaptı.

Hava koşulları ve ihracat satışları yükselişi sınırlıyor

Vadeli işlem piyasalarında teknik nedenlerle yaşanan bu yükseliş ivmesi, temel piyasa dinamikleri tarafından ise büyük ölçüde sınırlandırıldı. ABD’nin tarım merkezi olan Ortabatı bölgesinde hüküm süren elverişli hava koşulları, ekimi yapılan mahsullerin sağlıklı gelişeceğine işaret ederek fiyatlardaki daha agresif rallilerin önüne geçiyor. Meteoroloji uzmanlarının bölge geneli için öngördüğü düzenli yağış tahminleri, önümüzdeki haftalarda arza yönelik endişeleri büyük ölçüde hafifletiyor.

Diğer taraftan, ABD Tarım Bakanlığı'nın 22 Mayıs’ta teyit ettiği resmi veriler piyasaya belirli ölçüde destek sağladı. Bakanlık, açıklanmayan destinasyonlara yönelik toplam 252 bin metrik tonluk ABD menşeli soya küspesi özel ihracat satışını resmen doğruladı. Haftalık net soya fasulyesi ihracat satışlarının da piyasa beklentileriyle uyumlu bir çizgide gerçekleşmesi, tatil öncesi alımları destekleyen bir diğer unsur oldu.

Tatil sonrası tarla raporları takip edilecek

Pazartesi günü tatil nedeniyle işleme kapalı olacak Chicago Ticaret Borsası'nda, işlemler 26 Mayıs'ta normal saatinde yeniden başlayacak. Tatil sonrasındaki yeni işlem haftasında kısa vadeli pozisyon dengelenmelerinin yerini yeniden ABD'deki ekim hızı ilerleme raporlarına, küresel arz tahminlerine ve uluslararası ticaret gelişmelerine bırakması kaçınılmaz görünüyor.