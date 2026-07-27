Soya yağı fiyatları Orta Doğu’daki yumuşamayla son bir ayın en sert düşüşünü yaşadı

Orta Doğu ekseninde haftalardır devam eden askeri hareketliliğin yerini diplomatik müzakerelere bırakması, küresel finans piyasalarında risk algısını hızla değiştirdi. ABD ve İran'ın karşılıklı operasyonlara ara verme kararı, özellikle ham petrol ve enerji bağımlı emtia vadeli işlemlerinde yoğun bir kâr satışı dalgası başlattı. Gerilimin azalmasıyla Brent ve WTI petrol fiyatlarında gözlenen ani geri çekilme, alternatif enerji kaynaklarına ve tarımsal emtialara olan talebi doğrudan zayıflattı. Yatırımcıların güvenli limanlardan çıkıp risk iştahını artırması, tarımsal emtia fiyatlarında aşağı yönlü sert bir düzeltme dönemini beraberinde getirdi.

Biyoyakıt piyasalarındaki enerji korelasyonu ve soya yağı kontratları

Soya yağı, küresel ölçekte biyodizel ve yenilenebilir dizel üretiminde en kritik ham maddelerden biri olması sebebiyle ham petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara en duyarlı tarım ürünü olarak öne çıkıyor. Enerji maliyetlerindeki düşüşün biyoyakıt rafineri marjlarını daraltması, Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören soya yağı vadeli kontratlarında paniğe yol açtı. Haftanın ilk işlem gününde %2,1 oranında değer kaybeden soya yağı kontratları, böylece son bir ayın en keskin günlük düşüş grafiğine imza attı.

Tarımsal arz talep dengeleri ve küresel gıda enflasyonu beklentileri

Enerji piyasalarındaki bu deeskalasyon, sadece biyoyakıt sektörünü değil, küresel gıda tedarik zincirini ve gıda enflasyonu tahminlerini de yakından etkiliyor. Soya yağı fiyatlarındaki bu sert düşüşün, palm yağı ve ayçiçek yağı gibi diğer alternatif bitkisel yağ fiyatları üzerinde de aşağı yönlü bir domino etkisi yaratması bekleniyor. Tarımsal emtia piyasalarındaki bu rahatlama, küresel gıda imalatçılarının girdi maliyetlerini düşürerek nihai tüketici fiyatlarındaki yukarı yönlü baskıyı hafifletebilir. Önümüzdeki günlerde ABD'deki hasat tahminleri ve hava durumu raporlarının da netleşmesiyle, tarımsal yağlar cephesindeki yeni fiyat dengelerinin hangi seviyede oturacağı daha net görülecek.