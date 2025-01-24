Soyadaki düşüş palm yağını da etkiledi

Asya piyasasında palm yağı fiyatları, zayıf ihracat ve daha gerileyen soya yağı fiyatları arasında düşüş gösterdi.

Kargo araştırmacısı AmSpec Agri'nin tahminlerine göre, Malezya'nın 1-20 Ocak tarihleri ​​arasındaki palmiye yağı ihracatı aylık bazda %23 düştü.

AmInvestment Bank yayımladığı bir notta, özellikle Hindistan ve Çin gibi büyük ithalatçılardan gelen zayıf ihracat performansının önemli bir endişe kaynağı olduğunu söyledi.

Notta, ABD'nin büyük bir soya fasulyesi ithalatçısı olan Çin'e yönelik olası tarifeleri konusundaki korkular nedeniyle, soya yağı fiyatlarıyla ilgili endişelerin de palmiye yağı piyasasını ürküttüğü belirtildi.

İki yağ, benzer ürünlerde kullanılmaları nedeniyle genellikle birlikte işlem görüyor.

AmInvestment Bank, CPO vadeli işlemlerinin 4.145 ringgit/ton seviyesinde destek bulabileceğini ve 4.219 ringgit/ton seviyesinde dirençle karşılaşabileceğini belirtti

Nisan teslimatı için Bursa Malezya Türevleri sözleşmesi 4 MYR düşüşle 4.186 MYR/ton seviyesinde bulunuyor.