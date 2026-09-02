Spot Bitcoin ETF’lerinde 2026’nın en güçlü girişi

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ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'leri, ağustos ayında 2026'nın en güçlü aylık fon girişini kaydederken Bitcoin de Kasım 2024'ten bu yana en yüksek aylık getirisini elde etti.

Spot Bitcoin ETF'lerine ağustosta 3,52 milyar dolarlık net giriş gerçekleşti. Bu rakam temmuzdaki 172 milyon dolarlık girişin belirgin üzerinde gerçekleşirken, 2026'nın en yüksek aylık seviyesine işaret etti.

Bitcoin ağustos ayında yaklaşık %25 değer kazanarak Kasım 2024'teki %37,29'luk yükselişten bu yana en güçlü aylık performansını göstermişti. Ancak eylül ayının başında ETF akımlarının yeniden negatife dönmesiyle momentum zayıfladı.

Ağustostaki güçlü girişler, spot Bitcoin ETF'lerinde yılbaşından bu yana net çıkışı yaklaşık %66 azaltarak 5,29 milyar dolardan 1,77 milyar dolara indirdi. Aylık bazda en yüksek çıkış 4,51 milyar dolarla haziranda görülürken, mayısta 2,43 milyar dolar ve ocakta 1,61 milyar dolarlık net çıkış kaydedildi.