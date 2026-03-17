Standard Chartered petrol tahminlerini güncelledi
Standard Chartered 2026 petrol fiyat tahminlerini yükseltti.
Standard Chartered, Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalmasıyla süren arz şokunun küresel enerji piyasalarında uzun süreli etkiler yaratabileceğini belirterek 2026 petrol fiyat tahminlerini yükseltti. Standard Chartered tahminini 70 dolardan 85,50 dolara yükseltti.
Standard Chartered, 2026 ilk çeyrek tahminini 74 dolardan 78 dolara, ikinci çeyrek tahminini 67 dolardan 98 dolara yükseltti. Banka ayrıca 2027 Brent tahminini 77,50 dolar olarak açıkladı.
Çatışmanın başlamasından bu yana petrol fiyatları yüzde 41’den fazla yükseldi.