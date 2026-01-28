Standard Chartered: Zayıf dolar ve değerli metaller bakırı destekliyor

Standard Chartered, zayıflayan ABD doları ile altın ve gümüşteki sert yükselişlerin bakır fiyatlarını desteklediğini açıkladı. Banka, bu gelişmelerin sanayi metalleri üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğunu vurguladı.

Standard Chartered’a göre, bakır fiyatlarında görünüm özellikle 2026’nın ilk yarısında güçlü kalmaya devam ediyor. Banka, 2026’nın ilk yarısında bakırın ortalama fiyatının ton başına 12.950 dolar olacağını, yılın ikinci yarısında ise ortalamanın 11.475 dolar seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.

Değerlendirmede, 2026 yılına ilişkin temel riskler arasında tarifeler, arz koşulları ve genel makroekonomik görünüm öne çıkarıldı. Banka, bu unsurların metal piyasalarında dalgalanmalara yol açabileceğine dikkat çekti.

Standard Chartered ayrıca, baz metal fiyatlarının 2026 boyunca yüksek seviyelerde kalmasının beklendiğini belirtti. Bankaya göre bu görünüm, özellikle yılın ilk yarısında hem makroekonomik faktörler hem de sektöre özgü dinamikler tarafından destekleniyor.