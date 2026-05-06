Standard Chartered'dan alüminyum ve bakır fiyatı tahmini
Standard Chartered, alüminyum ve bakır fiyatları için tahminlerini revize etti. Banka, alüminyum fiyatlarının 2026 yılında ortalama 3.490 dolar/ton seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini açıkladı. Önceki tahmin 3.306 dolar/ton düzeyindeydi.
Bakır için 2026 ortalama fiyat beklentisi ise 11.938 dolar/tondan 12.657 dolar/tona yükseltildi.
Standard Chartered, alüminyum fiyat performansının arz üzerindeki etkiyle uyumsuz göründüğünü belirterek, piyasanın Orta Doğu kaynaklı olası arz kayıplarını küçümsediğini düşünüyor.