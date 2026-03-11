Stratejik rezervlerden petrol salınması hazırlıklarına rağmen fiyatlar yükseliyor

Uluslararası Enerji Ajansı'nın üye ülkelere tarihinin en büyük miktarlı stratejik petrol rezervi salınımını önerdiği haberlerine rağmen, uluslararası piyasalarda petrol fiyatları yükseliyor.

IEA'nın üye ülkelere stratejik rezervlerden 300-400 milyon varil petrolün salınmasını önerdiği, ilk ay 100 milyon varilden fazla petrolün salınmasının öngörüldüğü haberlerine rağmen ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı 92,85 dolara kadar yükseldi.

Şu sıralarda Brent petrolü yüzde 5,62 artışla 92,73 dolardan işlem görüyor.

İspanya Enerji Bakanı, IEA'nın önerdiği rezerv salınım miktarının 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında yaşanan arz krizini çözmek için önerilen 182 milyon varilin iki katından fazla olduğunu vurguladı.

IEA üyesi 32 ülkenin temsilcilerinin, sunulan teklifi bugün oylamaları bekleniyor.