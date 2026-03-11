Şubatta yükseldi: Hürmüz kesintisi OPEC+ üretimini martta aşağı çekebilir

OPEC+ petrol üretimi, şubat ayında artış gösterdi ancak İran savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı’ndaki akışların ciddi şekilde kesintiye uğramasıyla mart ayında düşmesi bekleniyor.

Kpler analisti Amena Bakr, Orta Doğu’daki kesintilerin şu anda günlük yaklaşık 6 milyon varil seviyesinde olduğunu ve ay sonunda 9,5 milyon varile ulaşabileceğini belirtti.

Irak ve Kuveyt’te üretim sert şekilde gerilerken, Suudi Arabistan ve BAE alternatif boru hatlarını kullanarak ve stoklardan çekim yaparak ihracatlarını sürdürüyor. OPEC+’ın yaz aylarında kaybedilen arzı telafi etmek ve Körfez’deki talebi karşılamak için üretimi artırması bekleniyor.

Bakr, fiyatlara ilişkin olarak, yaygın kanının aksine OPEC+ öncü üyelerinin üç haneli fiyatlar ve aşırı dalgalanmaları istemediğini vurguladı.