Suudi Arabistan Asya için Arab Light petrol fiyatını düşürdü
Suudi Arabistan, Asya'ya sattığı ana ham petrol türünün fiyatını üst üste ikinci ay düşürdü.
Devlet petrol şirketi Saudi Aramco, gelecek ay Asyalı alıcılar için Arab Light ham petrolünün fiyatını varil başına 6 dolar indirerek bölgesel gösterge fiyatın 9,50 dolar üzerinde primle belirleyecek.
Bloomberg'in haberine göre yapılan indirim, rafineriler ve traderlar arasında yapılan ankette beklenen 5 dolarlık düşüşten daha yüksek oldu. Buna rağmen Suudi Arabistan'ın en büyük pazarı olan Asya'ya yönelik fiyat primi, son yılların en yüksek seviyelerine yakın kalmayı sürdürdü.
OPEC+ üretici grubu, pazar günü yaptığı toplantıda temmuz ayı için üretim hedeflerini günlük 188 bin varil artırma kararı aldı.