Suudi Arabistan Asya için Arab Light petrol fiyatını düşürdü

Devlet petrol şirketi Saudi Aramco, gelecek ay Asyalı alıcılar için Arab Light ham petrolünün fiyatını varil başına 6 dolar indirerek bölgesel gösterge fiyatın 9,50 dolar üzerinde primle belirleyecek.

Bloomberg'in haberine göre yapılan indirim, rafineriler ve traderlar arasında yapılan ankette beklenen 5 dolarlık düşüşten daha yüksek oldu. Buna rağmen Suudi Arabistan'ın en büyük pazarı olan Asya'ya yönelik fiyat primi, son yılların en yüksek seviyelerine yakın kalmayı sürdürdü.

OPEC+ üretici grubu, pazar günü yaptığı toplantıda temmuz ayı için üretim hedeflerini günlük 188 bin varil artırma kararı aldı.