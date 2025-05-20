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Suudi Arabistan: Petrolde senaryolara hazırız

Suudi Arabistan, petrol fiyatlarına ilişkin çoklu senaryolara her zaman hazır olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
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Suudi Arabistan: Petrolde senaryolara hazırız
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Suudi Arabistan Ekonomi Bakanı Faysal Ali İbrahim, Suudi Arabistan'ın petrol fiyatlarına ilişkin çoklu senaryolara her zaman hazır olduğunu ve bütçelerin önceliklere göre belirlendiğini söyledi.

Doha'da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu'nda konuşan Faysal Ali İbrahim, “Biz her zaman senaryolara hazırız - birden fazla senaryo ve tamponlarımız var. Gerçekte hangi senaryonun gerçekleştiğine bağlı olarak ayarlama yapmamıza yardımcı olan uzun vadeli mali planlama ve orta vadeli çerçevelerimiz var” dedi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ekonomistler Riyad'ın bütçesini dengelemek için varil başına 90 doların üzerinde petrol fiyatına ihtiyacı olduğunu tahmin ediyor. Gösterge Brent petrol fiyatları bu ay 60 doların ortalarında işlem görüyor.

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