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Suudi Arabistan’ın Çin’e petrol ihracatı zirve yaptı

Suudi Arabistan'ın Çin'e ham petrol ihracatı arttı, güçlü talebe işaret ediyor.

Haber Merkezi
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Suudi Arabistan’ın Çin’e petrol ihracatı zirve yaptı
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Kpler analisti Yan Rong Fong, Suudi Arabistan'ın Çin'e ham petrol ihracatının haziran ayında 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkarak dünyanın ikinci büyük ekonomisinde güçlü bir talebe işaret ettiğini söyledi.

Veri sağlayıcısına göre, ihracat geçen ay günlük yaklaşık 1,57 milyon varile ulaşırken, OPEC+'ın üretimi artırmasıyla arzın yükselmesi de muhtemel.

Analist, "OPEC+'ın ağustos ayında toplam üretimi günlük 548.000 varil artırması planlandığından, Suudi Arabistan piyasaya daha fazla ham petrol arz edebilecek. Bu artan arz, özellikle en büyük alıcısı olan ve daha da yüksek hacimler görebilecek Çin için önemli olacak” dedi.

 

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