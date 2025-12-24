Swissquote Bank: Altın ve gümüşte düzeltme sağlıklı olabilir

Swissquote Bank kıdemli analisti İpek Ozkardeskaya, yükselen altın volatilite endeksinin fiyatlarda geri çekilme ihtimalini artırdığını, buna rağmen yukarı yönlü momentumun sürdüğünü ifade etti.

Analist, olası satış dalgasının gümüşü altından daha sert etkileyebileceğini vurguladı.

Özkardeşkaya, tarihsel olarak 60-80 aralığında seyreden altın-gümüş oranının hızla alt sınıra yaklaşmasının, gümüşün ya yükseliş döneminde altına göre daha zayıf performans göstermesine ya da düşüş döneminde daha keskin düzeltme yaşamasına yol açabileceğini de söyledi.