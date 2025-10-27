Tarım emtialarında yön değişti: Kakaoda hasat bolluğu, tahılda ticaret rüzgârı esti

Kakao fiyatları Batı Afrika'da yüksek hasat beklentilerinin yarattığı küresel arz fazlası endişeleriyle geriledi.

New York'ta vadeli kakao fiyatı yüzde 4,2 gerilerken, Londra'da fiyat yüzde 4,1 aşağı geldi.

Batı Afrika'da iyi yağış ve güneş ışığının kakaoda verim artışına yol açacağı öngörülüyor

Friedberg Mercantile Group'tan Sholom Sanik, "Fildişi Sahili ürününün kaderi bu piyasa için tek en önemli faktör olmaya devam ediyor. Şu anda Fildişi Sahili'nde bir toparlanma güçlü bir varsayım ancak somut bir gerçek değil" dedi.

Yine de arz riskleri devam ediyor. En büyük üretici Fildişi Sahili'nden 1 Ekim'de sezonun başlamasından bu yana ihracat için limanlara yapılan kakao teslimatları, geçen yılın hızının yaklaşık yüzde 25 gerisinde kalıyor.

Tahıl fiyatları yükseldi

ABD ve Çinli yetkililerin bu hafta Trump ile Xi arasında yapılacak görüşme öncesinde ticaret müzakerelerine ilişkin olumlu açıklamalarda bulunması, vadeli piyasalarda tahıl fiyatlarında yükselişe yol açtı.

Trump-Xi görüşmesinin, başta soya fasulyesi olmak üzere Çin’in ABD tarım ürünleri alımlarını artırması üzerinde yoğunlaşması bekleniyor.

RCM Alternatives’tan Doug Bergman, "ABD-Çin ticaret anlaşmasına yönelik iyimserlik, soya fasulyesi fiyatlarını sert biçimde yukarı taşıdı" dedi.

Bergman, ticaret beklentilerinin yanı sıra düşük verimlerin de mısır fiyatlarını desteklediğini belirtti.

Chicago Ticaret Borsası (CBOT)’nda soya fasulyesi fiyatları yüzde 2,2, mısır yüzde 1,5, buğday ise yüzde 2,4 yükseldi.