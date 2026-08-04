Tarım ürünlerinde yüksek tansiyon: Buğday kontratlarında kritik eşik aşıldı

Dünya genelinde tarımsal üretimi doğrudan ve olumsuz etkileyen El Nino hava fenomeni, büyük üretici ülkelerde ekstrem kuraklıklara yol açarak hasat beklentilerini ciddi ölçüde düşürdü. Başta Avrupa ve Amerika kıtasındaki ana tarım havzaları olmak üzere, Avustralya'dan Fransa'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar tarım arazilerini vurdu. Meydana gelen bu atmosferik kuraklık dalgası, küresel gıda stoklarının merkezinde yer alan buğday ve diğer temel tahıl gruplarında rekolte kayıplarını kaçınılmaz kılıyor. Vadeli işlem piyasalarında arzın talebi karşılayamayacağı korkusu fiyat grafiğini dikleştiriyor.

Jeopolitik kırılganlıklar koridorları tıkıyor

Tarımsal emtiadaki bu sert yükseliş trendi sadece iklimsel faktörlerle sınırlı kalmayıp, küresel çaptaki askeri ve siyasi gerilimlerle de doğrudan besleniyor. Özellikle Karadeniz ve Azak Denizi gibi kritik sevkiyat rotalarında devam eden hareketlilik ile liman altyapılarına yönelik riskler, tahıl taşımacılığındaki sevkiyat hacmini geçen yıla oranla büyük ölçüde daralttı. Güvenlik açıkları sebebiyle tırmanan deniz taşımacılığı sigortaları ve yükselen enerji maliyetleri, ham madde fiyatlarının üzerine ek bir yük bindiriyor. Gıda ithalatçısı ülkelerin tedarik güvencesi arayışı borsalardaki alım baskısını artırıyor.

Yatırımcı fonları güvenli liman arayışında

Finansal piyasalardaki makroekonomik belirsizlikler, kurumsal fonların ve büyük spekülatörlerin yönünü yeniden emtia piyasasına çevirmesine neden oldu. Enflasyondan korunmak ve arz darboğazından kazanç sağlamak isteyen sıcak sermaye, tarım kontratlarında yoğun bir pozisyonlanmaya gitti. Buğday vadeli işlemlerinde görülen bu yoğun talep patlaması, teknik olarak fiyatların kritik direnç seviyelerini kırmasını sağlarken, mısır ve soya fasulyesi gibi diğer tarım ürünlerini de peşinden sürükleyen bir domino etkisi yarattı. Özellikle küresel tedarik zincirindeki maliyet artışlarının imalatçıdan rafa kadar her aşamada hissedilmesi, küresel ölçekte yeni bir maliyet sarmalını tetikliyor. Piyasadaki bu genel yükseliş eğiliminin ve vadeli piyasalardaki sıkışmanın, kısa vadede gıda enflasyonu üzerindeki baskıyı tehlikeli seviyelere tırmandırmasından endişe ediliyor.