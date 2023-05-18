Tarımsal emtiada 'koridor' etkisi

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, Ukrayna'nın abluka altındaki Karadeniz'deki limanlarından tahıl ihracına olanak sağlayan tahıl koridoru anlaşmasının uzatılmasının küresel arza yönelik endişeleri hafifletmesiyle düşüşünü sürdürdü.

Mısır fiyatları, Çin'in ABD'den yaptığı alımları iptal etmesi ve ABD'nin Ortabatısı'ndaki olumlu hava koşullarının yeni ekinlere yaramasıyla dün gerilediği son 18 ayın dip seviyesinin yakınında işlem gördü.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları yüzde 0.1 düşüşle 5.60 dolar/bushel, yani 220.5 dolar/ton seviyesine geriledi.

Soya fasulyesi yüzde 0.2 yükselerek 13.39 dolar/bushel, yani 492.0 dolar/ton seviyesine çıktı.

Buğday ise yüzde 0.4 gerileyerek 6.23 dolar/bushel, yani 228.9 dolar/ton seviyesine düştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü açıklamasında, Rusya ve Ukrayna'nın yapıcı tutumu sayesinde Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasının iki ay uzatıldığını açıklamıştı.

Rusya, Ukrayna’nın Karadeniz limanlarından tahıl ihracatı yapmasına olanak sağlayan anlaşmadan çekilebileceğini duyurmuştu.



Anlaşma kapsamında Temmuz 2022'den bu yana koridordan 30,2 milyon ton tahıl sevk edildi.