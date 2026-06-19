Tarımsal emtiada petrol baskısı: Vadeli pamuk kontratları yeniden gevşeme trendine giriyor

Dolar endeksindeki yukarı yönlü hareketliliğin ithalat bütçelerini zorlaştırması, küresel alıcıların vadeli kontratlarda savunma pozisyonuna geçmesine neden oluyor. Arz ve stok tahminlerindeki dönemsel düşüş senaryolarına rağmen, tüketim tarafındaki durgun hava fiyatların yukarı yönlü bir kırılma yapmasının önüne set çekiyor. Yatırım fonlarının tarımsal portföylerini hafifletmesi ve uzun pozisyonlardan nakde geçmesi, serbest piyasadaki aşağı yönlü baskı çemberini daraltan en büyük faktör olarak öne çıkıyor.

Tekstil sektöründe sentetik ikame ürünler pamuk talebini baltalıyor

Enerji koridorlarında jeopolitik risklerin zayıflamasıyla birlikte ham petrol fiyatlarında gözlenen gevşeme dalgası, tarımsal emtia borsalarını da dolaylı olarak sarsmayı sürdürüyor. Petrolün türevi olan polyester liflerinin imalat maliyetlerindeki bu dikey düşüş, hazır giyim devlerine çok daha rasyonel finansal seçenekler sunmaya başladı. Doğal pamuk yerine ucuzlayan sentetik alternatifleri üretim bantlarına dahil eden fabrikalar, pamuk siparişlerini askıya alarak fiyatların libre başına 79,67 sent tabanına doğru dikey olarak sıkışmasına yol açtı.

Makro tahminler ve rekabet koşulları fiyatları sıkıştırıyor

Döviz pariteterindeki sert hareketler ve borsa endekslerindeki yön arayışı, pamuk fiyatlarının günlük bazda %0,15 gibi çok dar bir marjda sıkışıp kalmasını beraberinde getiriyor. Brezilya ve Amerika eksenli küresel ekim alanlarının genişlemesi piyasada arz fazlası endişelerini diri tutarken, imalat merkezlerindeki çarkların yavaş dönmesi üreticiler arasındaki pazar mücadelesini daha da sertleştiriyor. Küresel bazda yüksek faiz iklimi korunmaya devam ettikçe tekstil talebinin zayıf kalacağı ve fiyatların bir süre daha bu tabanda dengeleneceği net bir biçimde görülüyor.