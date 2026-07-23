TCMB faiz oranını üst üste 4. kez pas geçti: Sıkı duruş gümüşü sakinleştirdi

Uluslararası emtia piyasasında ons gümüş fiyatı, haftalık bazda test ettiği kritik direnç eşiklerinin ardından gelen teknik düzeltmelerle yönünü aşağı çevirdi. Ortadoğu kaynaklı jeopolitik risklerin petrol fiyatlarında yarattığı yukarı yönlü baskı, majör merkez bankalarının yüksek faiz ortamını daha uzun süre muhafaza edeceği sinyalini kuvvetlendirince, faiz getirisi sunmayan kıymetli metallerin likidite cazibesi zayıfladı. Uluslararası fonların pozisyon kapattığı bu konjonktürde, küresel ons gümüş fiyatının 31 dolar psikolojik sınırına doğru çekilmesi iç piyasadaki fiyatlama iştahını da doğrudan baskıladı.

İç piyasada gram gümüş 87-89 TL bandında dengelendi

Para otoritesinin dördüncü kez faiz koridorunun üst bandını %40, alt bandını ise %35,5 seviyesinde tutması, serbest piyasa ekranlarında sert bir fiyat kırılmasının önüne geçerek tahkimat sağladı. Gün içi işlemlerde ani kur şoklarından arındırılmış bir emtia piyasası izlenirken, gram gümüş iç piyasada 87 TL ile 89 TL arasındaki esnek denge kuşağında yatay bir seyir izledi. Anlık fiyatlamaların yarattığı kuruş bazlı gürültüden arındırılmış bu kararlı görünüm, fiziki piyasadaki tabela fiyatlarının da geniş bir makas aralığı içinde korunduğunu gösterdi.

Yüksek mevduat çıpası spekülatif iştahı soğuttu

Piyasa dinamikleri bütünüyle analiz edildiğinde, para otoritesinin %37’lik yüksek politika faizinde sergilediği kararlılık iç piyasadaki alternatif maliyetleri yukarı çekerek emtia ürünlerine yönelen yerel talebi frenledi. Türk lirası bazlı vadeli mevduat ürünlerinin sunduğu yüksek reel getiri imkanı, yatırımcı tercihini yerel para biriminde tutarak spekülatif pozisyonlanmaları sınırladı. Finansal okumalar da gümüş fiyatlarının önümüzdeki dönemde yerel haber akışlarından ziyade, tamamen küresel sanayi talebi ile uluslararası fonların fiziki piyasadaki arz-talep dengesine göre yön bulacağını tescilledi.