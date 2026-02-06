Teknoloji hisseleri kaynaklı satışlar demir cevherine yansıdı

Demir cevheri vadeli işlemleri, Wall Street’te teknoloji hisselerinde yaşanan düşüşün tetiklediği geniş çaplı emtia satış dalgasını takip ederek cuma günü üst üste ikinci seansta geriledi.

Çin’in Dalian Emtia Borsası’nda (DCE) en çok işlem gören Mayıs vadeli demir cevheri kontratı, TSİ 06.03 itibarıyla yüzde 1,23 düşüşle başına 760,5 yuan/ton (109,58 dolar) seviyesinde işlem gördü.

Söz konusu kontrat, bu hafta şimdiye kadar toplamda yüzde 3,91 değer kaybetti.

Demir cevheri fiyatları, yapay zekâ patlamasına ilişkin endişeler nedeniyle Wall Street’te teknoloji hisselerinde yaşanan satışların ardından, altın ve gümüş öncülüğünde diğer emtia fiyatlarıyla birlikte geriledi.

ANZ’nin 6 Şubat’ta yayımladığı bir rapora göre, zayıflayan temel göstergeler demir cevheri fiyatlarını 100 dolar eşiğinin altına itiyor. Raporda, son haftalarda Çin limanlarındaki hem stokların hem de sevkiyatların arttığına dikkat çekildi.

Brezilya, dünyanın ikinci en büyük demir cevheri üreticisi olarak genellikle nisan veya mayıs ayına kadar süren yağışlı sezondan geçerken, mayıs ayında demir cevheri sevkiyatlarının tahminlerin altında kaldığını bildirdi.

Avustralya’da demir cevheri ihracatı açısından kilit öneme sahip limanlar, kasırga tehdidi nedeniyle boşaltılıyor. Bu durum demir cevheri arzında aksamaya yol açabilir.

Avustralya’da kasırga sezonu genellikle nisan ayına kadar sürüyor.