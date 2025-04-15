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Temel metal fiyatları karışık seyir izliyor

Temel metallerde yön arayışı sürüyor. Bakır fiyatları Çin talebine ilişkin endişeler ve gümrük vergisi baskısıyla düşerken, alüminyum yatay seyretti.

Haber Merkezi
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Temel metal fiyatları karışık seyir izliyor
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Temel metal fiyatları karışık seyrederken, LME üç aylık bakır yüzde 1,1 düşüşle metrik ton başına 9.121 dolar ve LME üç aylık alüminyum yatay seyrederek ton başına 2.377 dolar oldu.

Commerzbank analistleri, Çin bakır talebine ilişkin göstergelerin durgun olduğunu, mart ayı ithalatının aylık bazda yüksek ancak yıllık bazda yüzde 1,4 düşük olduğunu belirtti.

Commerzbank'a göre, ilk çeyrek ithalatı yıllık bazda yüzde 5,2 azaldı ve bunun ana nedeni muhtemelen gümrük vergisi endişeleriyle piyasa fiyatlarının yükselmesi.

Bakır fiyatları mart ortasında ton başına 10.046,50 dolar ile yaklaşık altı ayın zirvesine yükseldikten sonra Başkan Trump'ın “Kurtuluş Günü” olarak adlandırılan gümrük vergisi açıklamasını takip eden günlerde ton başına 8.105 dolara kadar geriledi.

Gümrük vergilerinin piyasanın beklediğinden daha kötü olması, küresel büyüme beklentilerini ve dolayısıyla endüstriyel metal talebini düşürdü.

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