Temel metaller, dolardaki düşüşle değer kazandı

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en aktif bakır kontratı, TSİ 05.00'da yüzde 1,5 artışla 76.420 yuan/tona (10.503,02 dolar) çıktı. Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, yüzde 1 artışla 9.336,5 dolar/tona yükseldi.

Dolar endeksi bir haftanın en düşük seviyesine yakın seyrediyor.

Bu haftanın başlarında Çin, ABD'den ithal edilen bazı ürünlere kısasa kısas gümrük vergisi uygulayarak dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret gerilimini tırmandırırken, Başkan Donald Trump Meksika ve Kanada'ya geçici gümrük vergisi muafiyeti tanıdı.

Tarife savaşı ve yavaş talebe ilişkin endişeler göz önüne alındığında, ülkenin mart ayındaki Ulusal Halk Kongresi toplantısında daha fazla teşvik açıklayıp açıklamayacağını görmek için dikkatler Çin'de olacak.

Analistler, yatırımcıların artan ticaret gerilimlerini olağan karşıladığını ve piyasa faaliyetlerinin nispeten durgun olduğunun göründüğünü belirterek, çoğunun, tatillerin ardından talepte bir toparlanma işareti beklediğini kaydetti.

LME'de alüminyum yüzde 0,4 artışla 2.626,5 dolar/tondan, çinko yüzde 1 artışla 2.807 dolar/tondan, kalay yüzde 0,8 artışla 31.050 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,5 artışla 2.012 dolar/tondan ve nikel yüzde 0,9 artışla 15.670 dolar/tondan işlem gördü

SHFE'de alüminyum yüzde 0,1 artışla 20.285 yuan/tondan, nikel yüzde 2,1 artışla 125.740 yuan/tondan, çinko yüzde 0,1 artışla 23.425 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,9 artışla 17.155 yuan/tondan ve kalay yüzde 2,4 artışla 259.160 yuan/tondan işlem gördü.

Bu arada, Washington merkezli kâr amacı gütmeyen küresel güvenlik kuruluşu C4ADS, Çinli firmaların Endonezya'nın nikel rafine kapasitesinin yaklaşık yüzde 75'ini kontrol ettiğini, bunun da tedarik zinciri kontrolü ve çevresel risklere ilişkin endişeleri artırdığını belirtti.