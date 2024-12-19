Temel metaller, Fed'in 2025'te daha az faiz indirimi sinyali vermesiyle düştü

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 06.32'de yüzde 1,2 düşüşle 8.923 dolar/tona geriledi.

Dolar endeksi iki yılın zirvesine yakın seyretti ve diğer para birimi sahiplerinin dolar fiyatlı emtia satın almasını daha pahalı hale getirdi.

Dün, ABD merkez bankası faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü ve Fed Başkanı Jerome Powell, gelecekteki indirimlerin yüksek enflasyonun düşürülmesine bağlı olduğunu belirterek Trump yönetimi altındaki ekonomik değişikliklere işaret etti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda Ocak vadeli bakır kontratı, Asya sabah seansının kapanışında yüzde 0,3 düşüşle 73.780 yuan/tona (10.107,82 dolar) geriledi.

Bir işlemci yaptığı değerlendirmede “Bu yılki gibi sık faiz indirimleri gelecek yıl pek olası değil. Fed faiz indirimlerini yavaşlattığında, bu durum emtia gibi daha riskli yatırımlar üzerinde bir miktar baskı yaratma eğiliminde” dedi.

LME'de alüminyum yüzde 0,6 düşüşle 2.514 dolar/tondan, çinko yüzde 0,8 düşüşle 2.971,5 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,5 düşüşle 1.971,5 dolar/tondan, kalay yüzde 2,9 düşüşle 28.260 dolar/tondan ve nikel yüzde 0,8 düşüşle 15.390 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de alüminyum yüzde 0,4 düşüşle 19.835 yuan/tondan, kalay yüzde 2,5 düşüşle 239.760 yuan/tondan, nikel yüzde 1,1 düşüşle 122.930 yuan/tondan, çinko yüzde 1,3 düşüşle 25.095 yuan/tondan ve kurşun yüzde 0,8 düşüşle 17.440 yuan/tondan işlem gördü.