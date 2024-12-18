Temel metaller, Fed'in faiz kararı öncesinde karışık seyretti

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 06.56'da yüzde 0,2 düşüşle 8.970,5 dolar/tondan işlem gördü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda Ocak vadeli bakır kontratı, Asya sabah seansının kapanışında yüzde 0,8 düşüşle 73.970 yuan/tona (10.153,74 dolar) geriledi.

Yatırımcılar bu hafta yapılacak diğer merkez bankası toplantıları öncesinde Fed'in olası bir şahin faiz indirimi kararını beklerken ABD doları başlıca para birimleri karşısında sabit kaldı.

SHFE'de kurşun, arz sıkışıklığı nedeniyle yüzde 0,5 artışla 17.585 yuan/tona ve LME'de kurşun yüzde 0,3 artışla 1.991 dolar/tona yükseldi.

Shanghai Metals Market'e göre, son zamanlarda sık sık yaşanan sis uyarıları Çin'in Anhui, Shandong ve diğer bölgelerinde geri dönüştürülmüş kurşun üreten ikincil kurşun izabe tesislerinin üretimi durdurmasına neden olarak arzı önemli ölçüde sıkılaştırdı.

LME'de alüminyum yüzde 0,6 düşüşle 2.527 dolar/tondan, kalay yüzde 0,3 artışla 29.145 dolar/tondan, nikel yüzde 0,1 düşüşle 15.490 dolar/tondan, çinko ise yüzde 0,8 düşüşle 3.010 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de alüminyum yüzde 0,8 düşüşle 19.885 yuan/tondan, kalay yüzde 0,5 düşüşle 245.610 yuan/tondan, nikel yüzde 1,6 düşüşle 123.760 yuan/tondan ve çinko yüzde 1,3 düşüşle 25.315 yuan/tondan işlem gördü.