Temel metaller karışık seyretti, bakır sıkı arzdan destek aldı

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 07.06'da yüzde 0,7 artışla 9.014 dolar/tona yükseldi.

Çin'in önde gelen bakır izabe tesisleri, 2025'in ilk çeyreğinde bakır konsantresi işleme ve rafinaj ücretleri için 25 dolar/ton ve 2,5 sent/libre fiyat beklentisi üzerinde anlaştı ve bu rakam, dördüncü çeyrekteki 35 dolar/ton ve 3,5 sent/libre beklentisine kıyasla yüzde 28,6 düşüş gösterdi.

ABD dolar endeksi geçtiğimiz perşembe günü gördüğü son iki yılın en yüksek seviyesi olan 108,43 dolara yakın seyretti ve TSİ 07.06'da 108,14 dolardan işlem gördü.

Bir analist yaptığı değerlendirmede “Fed'in gelecek yıl olası faiz indirimlerine ilişkin şahin tonu doları güçlü sürdürdü. Genel olarak, makroekonomik ortamdaki belirsizlikler metal fiyatları üzerinde yukarı yönlü bir kısıtlama oluşturdu” dedi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) ocak ayı bakır kontratı, yüzde 0,1 değer kazanarak Asya sabah seansının kapanışı olan TSİ 06.30'da 74.200 yuan/tondan (10.168,14 dolar) işlem gördü.

LME'de alüminyum yüzde 0,6 düşüşle 2.548 dolar/tondan, nikel yüzde 0,6 artışla 15.565 dolar/tondan, çinko yüzde 0,4 düşüşle 3.035 dolar/tondan, kalay yüzde 0,4 artışla 28.935 dolar/tondan ve kurşun yüzde 1,3 düşüşle 1.957 dolar/tondan işlem gördü.