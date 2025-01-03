Temel metaller karışık seyretti, güçlü dolar kazancı baskıladı
Çoğu temel metal fiyatları karışık seyrederek Çin ve ABD'den gelen ekonomik verilerin etkisiyle dar aralıklarda işlem gördü, ancak kazançlar güçlenen ABD dolarıyla sınırlandı.
Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 06.31'de değişmeyerek 8.804 dolar/tondan işlem gördü.
Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Ocak ayı bakır kontratı, yüzde 0,5 düşüşle 72.930 yuan/tona (9.991,23 dolar) geriledi.
Bugün dolar, haftalık işsizlik maaşı başvurularının beklenenden daha fazla düşmesinin ardından ABD'nin faiz indirimlerinin yavaşlayacağı beklentisiyle bir aydan uzun bir sürenin en iyi haftalık performansını sergilemeye hazırlanıyor.
Analistler, doların güçlü kalmaya devam ettiğini belirterek bakır fiyatlarının üzerindeki aşağı yönlü baskı sürdürdüğünü kaydetti.
LME'de alüminyum yüzde 0,1 artışla 2.530,5 dolar/tondan, nikel yüzde 0,1 artışla 15.090 dolar/tondan, çinko yüzde 0,4 kayıpla 2.914 dolar/tondan, kalay yüzde 1,1 artışla 28.860 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,2 düşüşle 1.931 dolar/tondan işlem gördü.
SHFE'de alüminyum yüzde 0,1 düşüşle 19.880 yuan/tondan, nikel yüzde 1,5 düşüşle 122.520 yuan/tondan, çinko yüzde 2,5 düşüşle 24.565 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,7 düşüşle 16.690 yuan/tondan ve kalay yüzde 0,2 düşüşle 244.360 yuan/tondan işlem gördü.