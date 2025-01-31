Temel metaller, Trump gümrük vergisi tehditlerini yinelerken düştü

Londra Metal Borsası'nda (LME) gösterge bakır, TSİ 05.59'da yüzde 0,4 düşüşle 9.091,5 dolar/tona geriledi. Fiyatlar hafta içinde şu ana kadar yüzde 1,6 gerileyerek 11 Kasım'dan bu yana en kötü haftasına doğru ilerliyor.

Trump, dün yaptığı açıklamada ABD'nin Meksika ve Kanada'dan yapılan ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını belirterek bu iki ülkeye yönelik uyarısını tekrarladı.

Trump ayrıca fentanil ticaretindeki rolünü gerekçe göstererek Çin mallarına yeni gümrük vergileri getirmeyi düşündüğünü söyledi.

Analistler, temel metal fiyatlarının, Kanada ve Meksika'nın gümrük vergilerinin devreye girmesini önleyip önleyemeyeceğine bağlı olarak dalgalanmaya açık olduğunu belirtti.

Analistlere göre eğer Kanada ve Meksika tarifelerinden kaçınılır ancak Çin tarifeleri devam ederse, piyasa potansiyel küresel ticaret azalmalarına veya yatırım ve tüketimde belirsizliğe neden olan ekonomik şoklara odaklanır.

Dolar endeksi yüzde 0,3 arttı.

LME'de üç aylık alüminyum yüzde 0,5 düşüşle 2.613 dolar/tona gerileyerek iki seanslık artışın ardından geriledi.

Avrupa Birliği bu hafta başında, Ukrayna'yı işgali nedeniyle yeni bir yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan metal ithalatının yasaklanmasını önerdi.

LME'de çinko yüzde 0,6 düşüşle 2.776 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,1 düşüşle 1.965,5 dolar/tondan ve kalay yüzde 0,7 düşüşle 30.055 dolar/tondan, nikel yüzde 0,1 artışla 15.405 dolar/tondan işlem gördü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası Yeni Ay Yılı tatili nedeniyle kapalı. Piyasalar 5 Şubat Çarşamba günü yeniden açılacak.