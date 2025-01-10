Temel metaller yükselirken, gümrük vergisi belirsizlikleri izleniyor

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 06.37'de yüzde 0,4 artışla 9.114 dolar/tona yükseldi.

Dolar endeksi, 2 Ocak'ta ulaştığı iki yılın en yüksek seviyesinden biraz daha düşük, ancak artan tahvil getirileri ve güçlü ABD istihdam raporu beklentisi nedeniyle bir yıldan uzun bir süredir en uzun haftalık kazanç serisini uzatmaya hazırlanarak 109,22 dolar seviyesinde.

Bir analist “Trump bazı gümrük tarifelerini değiştirmeye karar verdiğinde dolar güç kazanırsa bakır hala aşağı yönlü baskıyla karşı karşıya kalır” dedi.

Boston Fed Başkanı Susan Collins, dün yaptığı açıklamada, önemli belirsizlik nedeniyle ABD faiz oranlarının düşürülmesinde sabırlı ve kademeli bir yaklaşımı savundu.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) Şubat vadeli bakır kontratı, yüzde 0,8 artışla 75.260 yuan/tona (10.264,73 dolar) çıktı.

LME'de alüminyum yüzde 0,9 artışla 2.560 dolar/tondan, nikel yüzde 0,2 artışla 15.510 dolar/tondan, çinko yüzde 0,7 artışla 2.867 dolar/tondan, kalay yüzde 0,8 artışla 30.075 dolar/tondan ve kurşun yüzde 1,0 artışla 1.947 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de alüminyum yüzde 1,7 artışla 20.125 yuan/tondan, nikel yüzde 0,5 artışla 125.560 yuan/tondan, çinko yüzde 0,7 artışla 24.130 yuan/tondan, kurşun yüzde 0,2 kayıpla 16.545 yuan/tondan ve kalay yüzde 0,1 artışla 252.250 yuan/tondan işlem gördü.