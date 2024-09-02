Temel metallerde eylül düşüşle geldi

Faiz indirimi beklentisinin azalmasıyla Londra Metal Borsası'nda bakır fiyatları yüzde 0,37 düşüşle ton başına 9.200,50 dolara geriledi. Doların güçlenmesi, metal fiyatlarını baskıladı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en çok işlem gören Ekim vadeli bakır kontratı yüzde 0,5 düşüşle kapandı. Çin'in zayıf talebi ve düşük imalat verileri fiyatları aşağı çekti.

Temel metaller eylüle düşüşle başladı: Emtia fiyatlarında son durum

Londra Metal Borsası'nda üç aylık bakır, Eylül ayında faiz indirimi beklentisinin artmasıyla Ağustos ayında hafif bir artış kaydettikten sonra, TSİ 0741'de yüzde 0,37 düşüşle ton başına 9.200,50 dolar oldu.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en çok işlem gören Ekim vadeli bakır kontratı yüzde 0,5 düşüşle ton başına 73.620 yuan (10.364,05 dolar) oldu.

Cuma günü dünyanın en büyük ekonomisinde iyimser harcama rakamlarını gösteren veriler, piyasaların Fed'den yarım puanlık bir gevşeme olasılığını azaltmasına yol açtı.

Bu durum Pazartesi günü son iki haftanın zirvesinde seyreden doları güçlendirdi.

LME alüminyum yüzde 0,82 düşüşle ton başına 2.427$, nikel yüzde 0,84 düşüşle 16.625$, çinko yüzde 1,54 düşüşle 2.852,50$, kalay yüzde 1,9 kayıpla 31.740$ olurken kurşun yüzde 0,1 artışla 2.055$ oldu.

SHFE alüminyum yüzde 0,9 düşüşle ton başına 19.560 yuan, kurşun yüzde 0,4 düşüşle 17.220 yuan olurken, nikel yüzde 2,5 düşüşle 128.290 yuan, çinko yüzde 1,3 düşüşle 23.720 yuan ve kalay yüzde 2,1 kayıpla 257.390 yuan oldu.

Doların güçlenmesi metal fiyatları için düşüş anlamına geliyor

Güçlü bir dolar, dolar fiyatlı emtia satın almayı daha pahalı hale getiriyor ve dolayısıyla metal fiyatlarını aşağı çekiyor.

Fed için önemli olan bu haftanın ilerleyen günlerinde açıklanacak olan maaş bordroları raporu olacak.

Ayrıca Çin'den gelen talep de piyasa üzerinde baskı yarattı. Bakır stokları, düşen fiyatların alımları teşvik etmesinin ardından, geleneksel iyi bir sonbahar mevsimiyle birlikte son haftalarda azaldı.

Cumartesi günü yapılan resmi bir imalat anketi, fabrika kapı fiyatlarının düşmesi ve mal sahiplerinin sipariş almakta zorlanması nedeniyle Çin'in imalat faaliyetlerinin Ağustos ayında son altı ayın en düşük seviyesine gerilediğini gösterdi.

Öte yandan, çoğunlukla daha küçük ve ihracat odaklı firmaları kapsayan özel sektör anketi, yeni siparişlerin üretimi artırmasıyla ülkenin imalat faaliyetlerinin Ağustos ayında yeniden büyümeye geçtiğini gösterdi.