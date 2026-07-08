Tırmanan ABD-İran gerilimi alüminyum fiyatlarını yükseltti
Alüminyum fiyatları, ABD-İran ateşkesine ilişkin endişelerle Londra Metal Borsası'nda yükseldi.
LME'de alüminyum yüzde 0,61 artışla ton başına 3.156,5 dolara çıktı. Şanghay alüminyum vadeli kontratı da yüzde 0,72 yükselerek ton başına 23.085 yuana ulaştı.
Orta Doğu, küresel alüminyum ergitme kapasitesinin yüzde 9'unu oluşturuyor.
Alüminyum fiyatları haziran ayında yüzde 16 düşerek 2008'den bu yana en büyük aylık kaybını kaydetmişti.
Piyasanın bu yıl açıkta kalmasının beklenmesi, fiyatları destekleyen unsurlar arasında yer aldı.
Diğer baz metallerde karışık seyir izlendi. LME'de bakır yüzde 0,16 gerilerken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda bakır fiyatı yüzde 0,09 düştü. Yangshan bakır primi ton başına 80 dolara yükselerek 13 ayın en yüksek seviyesine çıktı.
LME'de çinko yüzde 0,14 gerilerken, Şanghay'da yatay seyretti. Kurşun LME'de yüzde 0,98, Şanghay'da yüzde 1,51 yükseldi.
Nikel LME'de yüzde 0,57, Şanghay'da yüzde 0,79 değer kaybetti. Kalay LME'de yüzde 0,96 gerilerken, Şanghay'da yüzde 0,06 artış kaydetti.