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TPAO, bir adet petrol arama ruhsatı aldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Türkiye Petrolleri AO Genel Müdürlüğü'ne bir adet petrol arama ruhsatı verdi.

Haber Merkezi
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TPAO, bir adet petrol arama ruhsatı aldı
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MAPEG'in konu ile ilgili ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Edirne'de bulunan 14 bin 590 hektar yüz ölçümüme sahip saha için beş yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

TPAO ayrıca, sahip olduğu AR/TPO/K/M47-d1, d2 pafta no’lu petrol arama ruhsatının süresinin sona ereceği 01.01.2025 tarihinden itibaren iki yıl süreyle uzatılması ve Diyarbakır ve Mardin illeri sınırları içerisinde sahip bulunduğu 33.119 hektarlık AR/TPO/K/M45-d pafta no'lu petrol arama ruhsat sahasına 9.197 hektarlık sahanın ilave edilmesi için müracaatta bulundu.

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