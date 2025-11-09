  1. Ekonomim
  2. Emtia Haberleri
  3. TPAO'nun petrol arama ruhsatı uzatıldı
Takip Et

TPAO'nun petrol arama ruhsatı uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Kırklareli ve Tekirdağ'daki petrol arama ruhsatının süresi iki yıl uzatıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TPAO'nun petrol arama ruhsatı uzatıldı
Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Kırklareli ve Tekirdağ'daki "AR/TPO/K/F19-a4" pafta numaralı petrol arama ruhsatının süresinin 23 Eylül 2025'ten 23 Eylül 2027'ye uzatılmasına karar verildi.

Hazine, yarın hazine bonosu ihraç edecekHazine, yarın hazine bonosu ihraç edecekFinans

 

Emtia Haberleri
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı
Bakır fiyatları, ABD-Çin geriliminin azalmasıyla yükseldi
Bakır fiyatları, ABD-Çin geriliminin azalmasıyla yükseldi
Emtia piyasaları Fed'in faiz indirimi ve azalan ticari gerilimlerle güçlendi
Emtia piyasaları Fed'in faiz indirimi ve azalan ticari gerilimlerle güçlendi
Şanghay'da bakır haftayı düşüşle tamamladı
Şanghay'da bakır haftayı düşüşle tamamladı
Petrol fiyatlarında kısıtlı yükseliş: Rusya'ya yönelik yaptırımlar etkili oluyor!
Petrol fiyatlarında kısıtlı yükseliş: Rusya'ya yönelik yaptırımlar etkili oluyor!
Alüminyum fiyatları iyileşen piyasa koşullarıyla yükselişe geçti
Alüminyum fiyatları iyileşen piyasa koşullarıyla yükselişe geçti