Trump, petrol fiyatlarında yükselişi sınırladı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla Orta Doğu’daki arz kesintileri petrol fiyatlarını bu sabah da yüzde 1,5'in üzerinde artırdı. Ancak ABD Başkanı Trump’ın Hürmüz Boğazı’nda tankerlere eskort edilmesi ihtimalini gündeme getirmesiyle yükselişin hızı önceki günlere kıyasla yavaşladı.

Brent petrol 1,30 dolar (yüzde 1,6) artışla varil başına 82,71 dolara çıktı. ABD Batı Teksas ham petrolü ise 97 sent (yüzde 1,3) yükselerek 75,53 dolara ulaştı. Her iki kontrat da önceki iki seansta yüzde 5’in üzerinde artış kaydetmişti.

Jeopolitik gelişmeler OPEC’i geçti

Phillip Nova analisti Priyanka Sachdeva, "Şu anda jeopolitik gelişmeler, stok verileri, ABD ekonomik göstergeleri veya OPEC açıklamalarının önüne geçti" dedi. Analistler, Körfez’den ihracat verileri, tanker olayları, ABD donanmasının hareketleri ve İran’ın tutumunun kısa vadede fiyatlar için belirleyici olacağını vurguluyor.

İran’ın enerji altyapısını hedef alan saldırılar sonrası Hürmüz Boğazı’ndaki tanker trafiği fiilen durdu. OPEC’in ikinci büyük üreticisi Irak, ihracat yolu olmaması nedeniyle günlük üretimini yaklaşık 1,5 milyon varil azaltmak zorunda kaldı. Yetkililer, ihracat yeniden başlamazsa ülkenin günlük 3 milyon varillik üretimini tamamen durdurabileceğini belirtti.

ABD’de ise Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre geçen hafta ham petrol stokları 5,6 milyon varil arttı. Bu rakam, analistlerin öngördüğü 2,3 milyon varillik artışın oldukça üzerinde gerçekleşti. Resmi veriler gün içinde açıklanacak.