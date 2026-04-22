Trump'ın ateşkesi uzatması sonrası metal fiyatları karışık seyir izliyor

Piyasalar, ABD Başkanı Trump'ın ateşkes uzatması kararını değerlendirirken, bakır fiyatları sınırlı bir değişim gösterdi. Diğer metallerde ise karışık bir seyir izlendi.

Londra Metal Borsası'nda (LME) bakır fiyatları yüzde 0,14 artışla 13.249 dolar/tona yükselirken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) bakır yüzde 0,05 artışla 102.390 yuan/ton seviyesinde işlem gördü. ABD dolar endeksi ise 98,566'lık bir haftanın en yüksek seviyesinin altında seyretti.

Goldman Sachs, 2026 bakır fiyat görünümünü 12.650 dolar/ton olarak korudu. Öte yandan, SHFE nikel vadeli işlemleri denizaşırı yatırımcılara açıldı ve yüzde 0,74 artışla 141.830 yuan/tona ulaşırken, LME nikeli yüzde 0,52 artışla 18.320 dolara yükseldi.

LME'de alüminyum yüzde 0,11, çinko yüzde 0,17, kurşun yüzde 0,59 düşerken, kalay yüzde 0,78 değer kazandı. SHFE'de ise alüminyum yüzde 0,26, çinko yüzde 0,12 artarken, kurşun yüzde 0,74, kalay ise yüzde 0,70 oranında değer kaybetti.