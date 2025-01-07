Trump’ın haberi yalanlandı metaller düştü

Temel metal fiyatları, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın ticaret tarifelerinin hafifletileceğine dair bir haberi yalanlamasının ardından düştü.

Londra Metal Borsası'nda (LME) üç aylık bakır, TSİ 06.44'te yüzde 0,2 düşüşle 8.981 dolar/tona geriledi.

İşlemciler, Trump'ın ticaret tarifelerinin vaat edilenden daha az agresif olup olmayacağını değerlendirirken ABD doları bir haftanın en düşük seviyesine yakın seyretti.

Dolar, Trump'ın ekibinin ulusal ya da ekonomik güvenlik açısından kritik sektörlere odaklanan seçici tarifeleri değerlendirdiğine dair basında çıkan haberlerin ardından düşüşe geçti. Ancak, Trump'ın sosyal medyada bu ölçeklendirilmiş tarife planlarını reddetmesi dolarda bir toparlanmayı tetikledi.

Dolar endeksi, 2 Ocak'ta kaydedilen iki yılın en yüksek seviyesi olan 109,25'ten hafif bir düşüşle TSİ 06.44'te 108,25 dolar seviyesindeydi.

Bir işlemci “Şu anda odak noktamız doların gücü. Bugünlerde metaller birlikte hareket etme eğiliminde” değerlendirmesi yaptı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE), Şubat vadeli bakır kontratı, Asya sabah işlemlerinin sonunda yüzde 0,7 artışla 74.200 yuan/tona (10.124,99 dolar) çıktı.

LME'de alüminyum çok az değişerek 2.490 dolar/tondan, nikel yüzde 0,1 düşüşle 15.165 dolar/tondan, çinko yüzde 0,6 düşüşle 2.885 dolar/tondan, kalay yüzde 0,1 düşüşle 29.255 dolar/tondan ve kurşun yüzde 0,4 düşüşle 1.938,5 dolar/tondan işlem gördü.