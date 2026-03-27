Trump'ın İran adımı bakır ve alüminyum fiyatlarını düşürdü
ABD Başkanı Trump'ın İran'ın enerji tesislerine yönelik saldırılar için tanınan süreyi uzatma kararı, küresel piyasalarda bakır ve alüminyum fiyatlarında düşüşe neden olarak jeopolitik gerilimlerin emtia piyasaları üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.
LME'de bakır fiyatları %0,3 düşüşle 12.115 dolar/tona geriledi. Metal, 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail'in İran'a yönelik savaşı sonrası toplamda %9 değer kaybetti.
Macquarie analistleri, bakır fiyatlarının makroekonomik gelişmelere bağlı olarak dalgalı seyrini sürdürmesini beklerken, Çin'in 2026'nın ilk iki ayında sanayi karlarında %15,2'lik güçlü bir büyüme kaydetmesi piyasa duyarlılığını olumlu etkiledi. Öte yandan, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki bakır stokları %12,6 düşüşle 359.135 tona geriledi ve Yangshan bakır primi, dokuz ayın en yüksek seviyesi olan 69 doların ardından 68 dolar/ton seviyesinde kapanış yaptı.
LME'de alüminyum ise %0,9 kayıpla 3.240 dolar/tona düştü. Körfez bölgesinden yapılan alüminyum ihracatına dair artan endişeler, nakit primi 2007'den bu yana en yüksek seviyesi olan 59 dolar/tona taşıdı.
Diğer metallerde ise çinko 3.082 dolar/tonda sabit kalırken, kurşun fiyatları %0,2 düşüşle 1.887 dolar/tona geriledi. Kalay fiyatları %0,9 artışla 44.500 dolar/tona yükselirken, nikel fiyatları %0,4 düşüşle 17.190 dolar/tona indi.