Trump'ın İran adımı bakır ve alüminyum fiyatlarını düşürdü

LME'de bakır fiyatları %0,3 düşüşle 12.115 dolar/tona geriledi. Metal, 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail'in İran'a yönelik savaşı sonrası toplamda %9 değer kaybetti.

Macquarie analistleri, bakır fiyatlarının makroekonomik gelişmelere bağlı olarak dalgalı seyrini sürdürmesini beklerken, Çin'in 2026'nın ilk iki ayında sanayi karlarında %15,2'lik güçlü bir büyüme kaydetmesi piyasa duyarlılığını olumlu etkiledi. Öte yandan, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki bakır stokları %12,6 düşüşle 359.135 tona geriledi ve Yangshan bakır primi, dokuz ayın en yüksek seviyesi olan 69 doların ardından 68 dolar/ton seviyesinde kapanış yaptı.

LME'de alüminyum ise %0,9 kayıpla 3.240 dolar/tona düştü. Körfez bölgesinden yapılan alüminyum ihracatına dair artan endişeler, nakit primi 2007'den bu yana en yüksek seviyesi olan 59 dolar/tona taşıdı.

Diğer metallerde ise çinko 3.082 dolar/tonda sabit kalırken, kurşun fiyatları %0,2 düşüşle 1.887 dolar/tona geriledi. Kalay fiyatları %0,9 artışla 44.500 dolar/tona yükselirken, nikel fiyatları %0,4 düşüşle 17.190 dolar/tona indi.