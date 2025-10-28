Trump–Xi görüşmesi ve Fed kararı öncesi bakır fiyatları geriledi

Bakır fiyatları, yatırımcıların yaklaşan ABD-Çin liderleri görüşmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde kar realizasyonu yapmasıyla salı günü geriledi. Bu düşüş, önceki seanstaki rekor yükselişin ardından geldi ve piyasalardaki belirsizliği yansıttı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en çok işlem gören bakır kontratı, sabahki yükselişini silerek gündüz seansını yüzde 1,09 düşüşle ton başına 86.980 yuandan (12.211,15 dolar) kapattı. Londra Metal Borsası'nda (LME) ise üç aylık gösterge bakır kontratı yüzde 1,34 değer kaybederek ton başına 10.881 dolara indi.

Bu düşüşler, Londra bakırının dört günlük, Şanghay bakırının ise üç günlük yükselişini sonlandırdı. Her iki borsa da pazartesi günü, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticari gerilimleri azaltma konusunda bir anlaşmaya varılacağına dair iyimserlikle 17 ayın en yüksek seviyelerine ulaşmıştı. Tüccarlar, bakırın tüm zamanların zirvesine yaklaşmasıyla yatırımcıların kar realizasyonu yaptığını belirtti.

Talep zayıf

Kırmızı metale olan talep zayıflık göstermeye devam ediyor. Bakır ithalat iştahını yansıtan Yangshan bakır primi (SMM-CUYP-CN), eylül sonundaki 58 dolardan pazartesi günü ton başına 35 dolara geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çinli mevkidaşı Şi Cinping arasında Güney Kore'de perşembe günü gerçekleşecek görüşme öncesinde beklentiler yüksek. İki liderin, hafta sonu Malezya'da yetkililer tarafından üzerinde uzlaşılan bir ticaret çerçevesini nihai hale getirmesi bekleniyor.

Yatırımcılar Fed'i bekliyor

Yatırımcılar ayrıca Fed'in çarşamba günü açıklayacağı faiz kararını da yakından izliyor. ABD merkez bankası yetkililerinin, kısa vadeli borçlanma oranını çeyrek puan düşürmesi bekleniyor. Ancak Fed Başkanı Jerome Powell'ın karar sonrası yapacağı konuşma, aralık ayında ek bir faiz indirimi beklentisinin olup olmayacağına dair sinyaller vereceği için piyasa duyarlılığını etkileyecek.

Diğer SHFE baz metalleri arasında alüminyum yüzde 0,56, kurşun yüzde 0,91 ve kalay yüzde 0,63 düşerken, çinko küçük bir değişiklik gösterdi. LME'de ise alüminyum yüzde 0,82, çinko yüzde 1,28, kurşun yüzde 0,5, nikel yüzde 0,75 ve kalay yüzde 0,18 değer kaybetti.