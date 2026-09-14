Türkiye’nin altın ithalatı ağustosta sert geriledi

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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, altın ithalatı eylül ayında 1.079,66 kilograma geriledi. Temmuz ayında 4.455,09 kilogram seviyesinde bulunan ithalat, aylık bazda yüzde 75,8 düşüş kaydetti.

Geçen yılın aynı ayında 6 bin 500,22 kg olan altın ithalatına kıyasla yıllık bazda yüzde 83,4 düşüş yaşandı. Yılın ilk yedi ayında ise toplam altın ithalatı 49 bin 216 kg olarak kaydedildi.

Ağustosta yüzde 95,8 geriledi

Aynı ayda Türkiye’nin gümüş ithalatı ise bir önceki aya göre yüzde 95,8 oranında azalarak bin 178,98 kg oldu. Gümüş ithalatı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 98,1 oranında azaldı.

Yılın ilk yedi ayında toplam gümüş ithalatı 838 bin 474 kg oldu.

Diğer kıymetli madenler tarafında ise ağustos ayında platin ve paladyum ithalatı yapılmadı.