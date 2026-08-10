Türkiye'nin altın ithalatı temmuzda sert düştü

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, Türkiye’nin altın ithalatı temmuz ayında 4 bin 455 kilogram oldu. Haziranda 7 bin 146 kilogram seviyesinde bulunan ithalat, böylece aylık bazda yüzde 37,7 oranında düşüş kaydetti.

Geçen yılın aynı ayında 4 bin 343 kg olan altın ithalatına kıyasla yıllık bazda yüzde 2,6 artış yaşandı. Yılın ilk yedi ayında ise toplam altın ithalatı 48 bin 137 kg olarak kaydedildi.

Gümüş ithalatında dikkat çeken değişim

Aynı ayda Türkiye’nin gümüş ithalatı ise bir önceki aya göre yüzde 50,7 oranında artarak 28 bin 35 kg oldu. Gümüş ithalatı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 42,4 oranında azaldı.

Yılın ilk yedi ayında toplam gümüş ithalatı 837 bin 296 kg oldu.Diğer kıymetli madenler tarafında ise temmuz ayında platin ve paladyum ithalatı yapılmadı.