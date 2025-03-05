Türkiye'nin doğal gaz tüketimi Avrupa'nın yüzde 14’ünü oluşturdu

Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) "Aralık 2024 Doğal Gaz Sektör Raporu"nu yayımladı.

Rapora göre, Aralık 2024 döneminde Avrupa'da toplam doğal gaz tüketim miktarı 50 milyar m3’tür. Almanya, Aralık 2024 döneminde toplam 10,9 milyar m3 doğal gaz tüketimi ile Avrupa’da en fazla doğal gazın tüketildiği ülke olurken, Almanya’yı 7,9 milyar m3 tüketim ile İtalya, 6,9 milyar m3 tüketim ile Türkiye takip etti.

2024 yılı aralık ayı tüketiminin en yüksek olduğu ülke olan Almanya’nın doğal gaz tüketimi Avrupa doğal gaz tüketiminin yüzde 22’sini oluştururken, Türkiye'nin Aralık 2024 doğal gaz tüketimi Avrupa doğal gaz tüketiminin yüzde 14’ünü oluşturdu.

Avrupa’da en pahalı doğal gazı Stockholm kullandı

Avrupa başkentlerinde ortalama mesken doğal gaz satış fiyatı 2024 Aralık ayında geçen aya göre yüzde 1,2 artarak 10,06 eurocent/kWh oldu (107,008 euro-cent/Sm3).

İsveç’in başkenti Stockholm’de Aralık 2024’te meskenlerde doğal gaz satış fiyatı 32,67 eurocent/kWh (347,608 euro-cent/Sm3) olarak gerçekleşti.

HEPI ve GAZBİR verileri esas alınarak 28 Avrupa ülkesinin başkentlerindeki konut doğal gaz fiyatları kıyaslandığında geçmiş aylarda olduğu gibi Stockholm 2024 Aralık ayında doğal gazı en pahalı kullanan başkent oldu.

Türkiye'de doğal gaz tüketimi

2024 yılı aralık ayı ortalama sıcaklığı, uzun yıllar ortalama sıcaklığının 1,3°C üstünde gerçekleşerek 6,1°C oldu.

2023 yılı aralık ayı ortalama hane başı tüketimi 114 m3, 2024 yılı aralık ayında ise ortalama hane başı tüketim 146 m3 olarak belirlendi.

Aralık 2024’te nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölge olan Marmara Bölgesi’nde ortalama hane başı tüketim 125,2 m3, Doğu Anadolu Bölgesi’nde 175,6 m3, İç Anadolu Bölgesi’nde 155,4 m3 olarak gerçekleşti.

Aralık 2024’te doğal gaz dağıtım şirketleri tüketilen toplam doğal gazın yaklaşık yüzde 95’ini (6.591 milyon m3) nihai tüketicilere ulaştırdı. Abonelerin tüketimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36 arttı. Serbest tüketicilerin dağıtım şirketlerinden tedarik ettiği doğal gaz miktarı yüzde 17, taşınan doğal gaz miktarı ise yüzde 36 yükseldi.

Doğal gaz üretimi

Sakarya Doğal Gaz Üretim Sahasının kademeli olarak devreye girmesiyle beraber üretilen doğal gaz miktarı Aralık 2024’te bir önceki yılın aynı dönemine göre 123 milyon m3 arttı.

2024 Aralık ayında üretilen doğal gaz miktarı bir önceki ay üretilen doğal gaz miktarına göre 8 milyon m3 yükseldi. Üretim gazının yüzde 86’sı Zonguldak, yüzde 7’si Tekirdağ, yüzde 4’ü Kırklareli, yüzde 2’si İstanbul’da ve yüzde 1’i Düzce’deki üretim sahalarından çıkarıldı.

Sakarya Doğal Gaz Üretim Sahasında Aralık 2024’te yaklaşık 203 milyon m3 doğal gaz üretildi.

Raporda, önümüzdeki süreçte Sakarya sahasındaki günlük üretim miktarında artış olması beklendiği belirtildi.

Stoklar azaldı

2024 Aralık ayı itibariyle depolanan toplam doğal gaz miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9 azaldı.

2024 yılının on ikinci ayında geçtiğimiz aya göre depolanan doğal gaz 492 milyon m3 daha az oldu.

Yer altı depolama tesislerindeki doğal gaz miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 12 azalırken, LNG terminallerinde depolanan doğal gaz miktarı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38 arttı.